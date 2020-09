Covid, Victoria e David Beckham positivi: il segreto durante la malattia (Di martedì 8 settembre 2020) Victoria e David Beckham positivi al Covid, i due non hanno divulgato la notizia: contagiati anche alcuni familiari Victoria e David Beckham positivi al coronavirus. La coppia ha tenuto segreta la loro positività, riuscendo a sconfiggere la malattia prima della divulgazione della notizia. A rivelarlo è il The Sun. I due, secondo l’esclusiva rivelazione del tabloid inglese, avrebbero contratto il virus mentre si trovavano negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles dopo aver partecipato a un party. L’ex calciatore e l’ex spicegirl, tornati in Inghilterra, si sono dunque sottoposti a una quarantena, nella privacy più totale. Oltre alla famosa coppia, ... Leggi su bloglive

