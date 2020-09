Covid Italia, il bollettino dell’8 settembre: 1.370 contagi e 10 decessi (Di martedì 8 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino dell’8 settembre: 1.370 contagi e 10 decessi. Maggior numero di casi in Lombardia e Campania Nel nostro Paese, dall’inizio della pandemia vi sono stati 280.153 casi, con un aumento di 1.370 casi rispetto a ieri. Di questi, 35.563 sono morte (oggi 10 in più) e 210.801 sono state dimesse (+563 guariti). … L'articolo Covid Italia, il bollettino dell’8 settembre: 1.370 contagi e 10 decessi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

