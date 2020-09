Covid, il piano segreto del governo Conte: sapevano tutto già a febbraio (Di martedì 8 settembre 2020) Il piano Sanitario nazionale è un documento di 40 pagine, che è stato redatto il 19 febbrario e la cui stesura finale risale al 22 febbraio. Tale documento è stato secretato dal governo – “il ministro della Salute Roberto Speranza ha continuato a smentire l’esistenza fino a due giorni fa“, riferisce il corriere della Sera- raccoglieva gli studi sui tre potenziali scenari di rischio e metteva a punto le misure necessarie per “garantire un’adeguata gestione dell’infezione in ambito territoriale e ospedaliero senza compromettere la continuità assistenziale”. Il documento si apre con alcuni «messaggi chiave», il primo dei quali è che la Cina ha dimostrato l’«elevato potenziale epidemico» del virus Sars-CoV-2. Ne consegue ... Leggi su ilparagone

