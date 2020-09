Covid, Francia vuole ridurre quarantena a 7 giorni. Registrati 6.544 nuovi casi, 39 morti (Di martedì 8 settembre 2020) Svolta in Francia sulla quarantena per chi è positivo al Coronavirus . Il consiglio scientifico ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell'isolamento per le ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : La #Francia riduce la #quarantena da 14 a 7 giorni e in #Italia si apre il dibattito. Per gli esperti è 'ragionevol… - Marcozanni86 : Dati simili li abbiamo anche sui programmi d'aiuto di Francia e Germania: molti plafond sono rimasti pesantemente s… - giornalettismo : La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La #Francia riduce la #quarantena da 14 a 7 giorni e in #Italia si apre il dibattito. Per gli esperti è 'ragionevole acco… - Stefano94763928 : In Francia arriviamo ai 7 giorni di quarantena....una settena. Chi rilancia al ribasso? Aspettiamo altri 20 giorni… -