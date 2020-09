Covid, caso sospetto sull’isola d’Ischia: chiude il Municipio (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBarano d’Ischia (Na) – caso sospetto di coronavirus a Barano d’Ischia. Un dipendente del Comune isolano è venuto a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19. In via precauzionale, il Municipio resterà chiuso fino alla comunicazione dell’esito del tampone. L'articolo Covid, caso sospetto sull’isola d’Ischia: chiude il Municipio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

