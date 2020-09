Covid, ancora alto il numero dei nuovi casi in Campania: il bollettino di oggi (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 249 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Campania. Di questi, 45 riguardano persone rientrate dall’estero o dalla Sardegna. E’ quanto si evince dal bollettino inviato dall’Ufficio di Crisi della Regione. “Con oggi – si legge dalla nota – sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall’estero e da altre regioni.Si conclude questa fase dell'”operazione filtro” del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d’Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra”. Questo il bollettino di oggi: Positivi del ... Leggi su anteprima24

nzingaretti : Fermatevi #negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, f… - CottarelliCPI : Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Em… - MARCOCARTA85 : Dedico questi scatti alla mia amata terra di #Sardegna. Una regione umile, unica e ferita. Il mio augurio per te è… - fnpcisler : RT @FnpCisl: Prevenzione e controllo del #Covid @istsupsan aggiorna le indicazioni per le strutture residenziali sociosanitarie Per evitar… - 6harvest_ny : RT @BarillariDav: Qualche scuola avrà i nuovi fantasmagorici ed inutili banchi singoli con le rotelline. Tutte le altre continueranno ad av… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid, la comunità cinese di Prato ha ancora paura. "Non manderemo i figli a scuola" LA NAZIONE Successo a Salina per la festa degli eoliani nel mondo

Il Coronavirus non ha fermato la festa degli eoliani nel mondo a Salina ideata dallo storico Marcello Saija. Un successo: dallo spettacolo offerto dai “Mandolini dei Nebrodi” e accuratamente preparato ...

Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 conquista 1,5 milioni spettatori: gli ascolti

Il caffeuccio di Barbara D’Urso è davvero dolce: Pomeriggio 5 ha registrato buoni ascolti. Inizio di stagione televisiva in gran forma per la Signora di Cologno che si è scontrata con il diretto compe ...

Il Coronavirus non ha fermato la festa degli eoliani nel mondo a Salina ideata dallo storico Marcello Saija. Un successo: dallo spettacolo offerto dai “Mandolini dei Nebrodi” e accuratamente preparato ...Il caffeuccio di Barbara D’Urso è davvero dolce: Pomeriggio 5 ha registrato buoni ascolti. Inizio di stagione televisiva in gran forma per la Signora di Cologno che si è scontrata con il diretto compe ...