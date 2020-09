Covid-19, il bollettino di oggi: 1.379 nuovi casi su oltre 92mila tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Covid bollettino 8 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.379 nuovi casi, in crescita rispetto a ieri (erano 1.108). oggi però sono stati effettuati oltre 40mila tamponi in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, fa sapere il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 280.153 persone. oggi si contano 10 vittime, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.563. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono di 796 unità, in totale sono 33.789. 143 le persone che risultano ad ... Leggi su urbanpost

ComuneNapoli : Resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi m… - Notiziedi_it : Covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 casi e 10 morti. Tamponi in aumento, nessuna Regione a 0 contagi - lucarango88 : @RegLombardia ?? #Bollettino #Coronavirus #Lombardia #8Settembre Casi Positivi +271 (102.085 +0,27%) Deceduti +2 (1… - lucarango88 : ?? #Bollettino #Coronavirus #Lombardia #8Settembre Casi Positivi +271 (102.085 +0,27%) Deceduti +2 (16.888 +0,01%)… - cesaregiorgian1 : Coronavirus, il bollettino dell'8 settembre: in Sicilia contagi in salita, 84 nuovi casi -