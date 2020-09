Costanza Caracciolo, il selfie sul divano mostra ciò che non c’è: «Meglio così che come tante colleghe» (Di martedì 8 settembre 2020) “Sei sempre un gioiellino”: puntuali gli elogi sotto i post Instagram di Costanza Caracciolo che, pur nella sua perfezione, riesce a guadagnarsi qualche attenta ‘considerazione’ da parte dei followers. Mamma bis a distanza ravvicinata di Stella e Isabel, lady Vieri non ha esitato a mostrarsi nella sua naturalezza dopo il parto, raccogliendo consensi unanimi per la spontaneità e il suo essere “una di noi”. È con la stessa semplicità che oggi Costanza si mostra sul social insieme all’ultimogenita, della quale però non si vedono che le gambette. Leggi anche >> Simona Ventura Instagram, vestita di ciliegie è un vero bocconcino: «Patrimonio Unesco» Costanza Caracciolo ... Leggi su urbanpost

Ecate31 : @Linus2k @techpat_yt Costanza Caracciolo credo -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo In forma con Costanza Caracciolo: ecco la sua dieta La Gazzetta dello Sport Cinque coppie, estate d'amore - Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

L'ex attaccante spopola: prima con la canzone “Una vita da bomber” e poi in tivù negli spot. E, accanto a lui, soprattutto nel video del brano troviamo l'ex velina. Le vacanze tra Capri e Forte dei Ma ...

Giulia De Lellis senza filtri: mostra i segni dell’acne

“Senza filtri è una storia diversa”. Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite. Appassionata di make-up e beauty, la bella romana è da sempre molto attenta alla cura del suo corpo e ...

L'ex attaccante spopola: prima con la canzone “Una vita da bomber” e poi in tivù negli spot. E, accanto a lui, soprattutto nel video del brano troviamo l'ex velina. Le vacanze tra Capri e Forte dei Ma ...“Senza filtri è una storia diversa”. Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite. Appassionata di make-up e beauty, la bella romana è da sempre molto attenta alla cura del suo corpo e ...