Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 8 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) La giornata di ieri ci ha restituito un trend di nuovi casi leggermente in discesa. I numeri coronavirus 8 settembre si confermano stabili con un aumento dei nuovi casi pari a +1.370. Le persone attualmente positive sono 33.789. I morti scendono di due unità rispetto a ieri e di fermano a 10, portando il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.563. I dimessi e guariti sono oggi 563 (per un totale di 210.801 persone uscite dalla malattia). Oggi si registra un aumento di ricoverati pari a 42 persone di cui uno solo in terapia intensiva. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 92.403 per un totale di 9.364.213 test dall’inizio dell’emergenza sanitaria. #coronavirus, 08/09/20 • Attualmente positivi: 33.789 • Deceduti: 35.563 (+10, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 210.801 ... Leggi su giornalettismo

