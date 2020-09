Coronavirus, Zangrillo: "Silvio Berlusconi in costante miglioramento" (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 settembre 2020 - Migliora costantemente il quadro clinico dell'ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale correlata all'... Leggi su ilgiorno

