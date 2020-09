Coronavirus, vaccino italiano: nel test di verso un terzo dei volontari è medico (Di martedì 8 settembre 2020) Entro venerdì saranno 12 i volontari a cui sarà stato inoculato il vaccino italiano contro Sars-Cov-2 al Centro ricerche cliniche (Crc)-Policlinico G.B. Rossi di Verona. “Ieri i primi 6 e domani altri 6. Venerdì faremo un punto sull’andamento delle prime 48 ore”, spiega all’Adnkronos Stefano Milleri, direttore del Crc. Del gruppo dei 63 candidati individuati all’inizio, “che poi è arrivato per questa prima parte a 43, quasi un terzo è medico, infermiere o studente di Medicina”. Questi volontari “sono persone molto motivate che vogliono aiutare la ricerca – aggiunge il direttore, che ha avuto modo di parlarci – Chi è rimasto fuori dalla sperimentazione, per vari motivi, è ... Leggi su meteoweb.eu

