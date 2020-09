Coronavirus ultime notizie: come stanno Silvio e Marina Berlusconi. Le condizioni (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus ultime notizie: migliorano le condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi mentre non preoccupano quelle di sua figlia Marina, risultata positiva al Sars Cov 2 dopo l’isolamento del padre scattato mercoledì scorso.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sulle condizioni di Berlusconi Coronavirus ultime notizie: nel pomeriggio di ieri, 7 settembre 2020, è stato proprio Alberto Zangrillo, responsabile dell’unità di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, l’ospedale in cui è ricoverato l’ex premier, ... Leggi su termometropolitico

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.297 nuovi casi e altri 8 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.108 nuovi casi e altre 12 vittime. #Tamponi in calo… - fisco24_info : Coronavirus: Usa, oltre 6,3 milioni di casi: I morti sono 189.206. In Messico quasi 3.500 casi nelle ultime 24 ore - Italia_Notizie : Coronavirus, ultime notizie. Negli Usa superati i 6,3 milioni di casi. In India 1.133 nuovi decessi: il numero più… -