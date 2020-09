Coronavirus, stop temporaneo a sperimentazione vaccino AstraZeneca. Caso sospetto di reazione avversa (Di mercoledì 9 settembre 2020) La sperimentazione di un vaccino anti Covid sviluppato dal gigante farmaceutico AstraZeneca assieme all'università di Oxford è stata sospesa a seguito di una sospetta reazione avversa da parte di una persona coinvolta nei test in Gran Bretagna. La temporanea sospensione, inizialmente riferita dalla testata Statnews, è stato poi confermata dalla casa farmaceutica che ha spiegato come si tratti di misure cautelari di routine, in queste sperimentazioni condotte su vasta scala.Ma la vicenda è bastata a innescare un calo del 6% sul titolo AstraZeneca negli scambi dell'after hours, secondo Cnbc. Non è noto quanto durerà la sospensione. AstraZeneca è una delle case già a stadi avanzati sulle sperimentazioni di un ... Leggi su ilfogliettone

Fase 3: ad agosto boom cicli fecondazione, +8 volte rispetto al 2019

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - Più che la voglia di vacanze, dopo un inverno in lockdown, per molte coppie italiane ha prevalso il desiderio di avere un figlio. Ad agosto si è registrato un aumento ...

