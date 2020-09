Coronavirus, Silvio Berlusconi: “Lotto per uscire da questa infernale malattia” (Di martedì 8 settembre 2020) “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, da alcuni giorni ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus. “Abbiamo tanto da lavorare, tante battaglie da fare per far si’ che il nostro paese, i nostri figli, i nostri nipoti possano veramente vivere in un paese giusto, nel benessere e nella giustizia” ha aggiunto Berlusconi, con una flebile voce, prima di ringraziare Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia in ... Leggi su meteoweb.eu

