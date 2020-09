Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 settembre 2020: 84 nuovi positivi, ecco tutti i dati per provincia (Di martedì 8 settembre 2020) La situazione dei contagi in Sicilia continua a registrare un trend evolutivo preoccupante secondo i dati aggiornati a martedì 8 settembre 2020 diramati dalla Regione. I nuovi soggetti positivi nell'Isola sono ben 84, per un totale di 4.84o dall'avvio della pandemia. Risultano effettuati 5.214 tamponi e la percentuale dei positivi odierna è 1,6%. 41 i casi a Trapani e provincia, 20 quelli registrati a Palermo e nel comprensorio del capoluogo Siciliano. Tra le persone positive di giornata non vi sono migranti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore in Sicilia da quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute. sono 104 in totale in pazienti attualmente ricoverati (+3) a cui ... Leggi su mediagol

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,7% Regioni con… - Agenzia_Ansa : Una migrante incinta, positiva al #Coronavirus, approdata a #Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 settembre 2020: 84 nuovi positivi, ecco tutti i dati per provincia - BeliceIt : Coronavirus, sono 84 i nuovi positivi in Sicilia. 13 sono le nuove terapie intensive - Noovyis : (Coronavirus: tamponi rapidi per chi entra in Sicilia e due soli ospedali Covid) Playhitmusic - -