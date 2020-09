Coronavirus, respinta la mozione di sfiducia al presidente della Lombardia Attilio Fontana (Di martedì 8 settembre 2020) Consiglieri Pd con mascherine 'basta così', foto MiaNews, Il consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana con 49 voti contrari, 29 favorevoli e ... Leggi su milanotoday

IlMontanari : #coronavirus : LOMBARDIA, RESPINTA MOZIONE DI SFIDUCIA A #Fontana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus respinta

Tutto come previsto: tra polemiche a suon di mascherine e critiche alla Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza Covid, alla fine è stata respinta la mozione di sfiducia nei confronti del gove ..."Contro di me e contro i lombardi si attenua quel clima di odio e di rivalsa, alla fine la ragione e la verita' trionfano. Poco alla volta emergono le verita' nascoste e si scopre che il Governo non h ...