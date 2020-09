Coronavirus Puglia, positivi 78 dipendenti di un’azienda a Polignano a mare (Di martedì 8 settembre 2020) BARI – Il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica all’interno di un’azienda di Polignano a mare (Ba) dopo la positività riscontrata su un dipendente dello stabilimento. I tamponi eseguiti sono stati 159 tamponi: 78 sono risultati positivi. È prevista l’esecuzione di altri tamponi, sulla base di un protocollo operativo che tiene conto della stratificazione del rischio, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Solinas: “Contagi in Sardegna? Colpa del governo” Il Covid cambia la mobilità in Uganda: boom di biciclette cinesi Pil, Istat: “Da maggio estesi segnali di ripresa” Scuola, Mattarella: “La pandemia ha allargato il divario sociale e digitale” Coronavirus, Conte firma il decreto che proroga le misure al 7 ottobre Il seminario di Giornale Radio Sociale su “Comunicazione sociale, territorio e relazioni” Leggi su dire

