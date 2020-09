Coronavirus, oggi 10 morti e 1.370 nuovi casi: crolla la percentuale di positivi sui tamponi. La geografia del contagio [DATI] (Di martedì 8 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 563 guariti e 1.370 nuovi casi su 92.403 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,48% dei tamponi effettuati, una percentuale nettamente inferiore a quella di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (271), Campania (249), Puglia (143), Lazio (129), Veneto (105) ed Emilia Romagna (94). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 280.153 casi totali 35.563 morti 210.801 guariti Il pazienti attualmente positivi ... Leggi su meteoweb.eu

