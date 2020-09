Coronavirus nel Lazio, 129 nuovi casi (90 sono a Roma). Ecco i dati aggiornati delle Asl (Di martedì 8 settembre 2020) ‘Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 129 casi di questi 90 sono a Roma e zero decessi. Per quanto riguarda la rete Coronet al Sant’Andrea, il San Giovanni, il San Camillo e il Policlinico Umberto I si raddoppia la capacità di processo tamponi con la procedura di pooling. Questo consentirà una maggiore capacità di testing assieme ai tamponi rapidi’- conclude l’assessore alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 42 i casi nelle ultime 24h e di questi sette i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna e uno dall’Emilia-Romagna. Tredici sono i casi con link familiari o ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Altre 8 persone positive al coronavirus Covid-19 sono state individuate in Calabria ... Secondo il report regionale, in isolamento domiciliare si trovano 326 soggetti (+1), ma nel bollettino le ...

