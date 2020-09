Coronavirus, muore a 64 anni sei mesi dopo aver contratto la malattia: “Fatali i danni collaterali all’oragnismo” (Di martedì 8 settembre 2020) Ucciso dal Coronavirus a 64 anni, sei mesi dopo aver contratto la malattia. Mario Fanelli, di Cattolica, in provincia di Rimini, è deceduto sabato a causa delle ferite inferte dal Covid al suo organismo che, nonostante la scomparsa del virus, hanno compromesso gli organi al punto tale da richiedere un lunghissimo ricovero in terapia intensiva. Lo raccontano i quotidiani locali riminesi. Era metà marzo quando Fanelli venne portato in ospedale, dove è rimasto fino al 5 settembre. “Quando sento le persone che dicono che il virus non esiste, che è più debole, che non si vogliono mettere le mascherine, mi prende una rabbia immane – ha detto la moglie al Corriere di Romagna – non lo sanno cosa abbiamo passato, una cosa che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sei mesi di agonia. Una lunga battaglia contro il Coronavirus alla quale però un uomo di 64 anni di è dovuto arrendere. Mario Fanelli, di Cattolica, è deceduto sabato a causa delle ferite inferte dal ...

