Coronavirus, martedì 8 settembre: sono 129 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 129 casi, di questi 90 sono a Roma e zero decessi. Per quanto riguarda la rete Coronet al Sant’Andrea, il San Giovanni, il San Camillo e il Policlinico Umberto I si raddoppia la capacita’ di processo tamponi con la procedura di pooling. Questo consentira’ una maggiore capacita’ di testing assieme ai tamponi rapidi”. E’ quanto afferma, in una nota, l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 42 i casi nelle ultime 24h e di questi sette i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna e uno dall’Emilia-Romagna. Tredici sono i casi con link familiari o contatti di casi gia’ ... Leggi su romadailynews

