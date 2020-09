Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Rischio blocco, diminuiamo la quarantena” (Di martedì 8 settembre 2020) Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sostiene la necessità di accorciare il periodo di quarantena anti Coronavirus. “È ragionevole pensare a un cambiamento del periodo di quarantena” con una riduzione da 14 giorni a 7, in assenza di sintomi da Coronavirus, “per non bloccare un Paese intero”. A … L'articolo Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Rischio blocco, diminuiamo la quarantena” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

