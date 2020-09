Coronavirus, le ultime news: 18,2 milioni di guarigioni nel Mondo, in Brasile l’epidemia rallenta (Di martedì 8 settembre 2020) Hanno superato quota 27 milioni (27.256.723) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 891.308, mentre le guarigioni sono 18.251.538. I casi di Coronavirus negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 6,3 milioni, secondo la JHU. Il Paese registra adesso 6.300.727 contagi, inclusi 189.206 decessi. Dall’inizio della pandemia sono guarite 2.333.551 persone. Nelle ultime 24 ore il Brasile ha registrato 310 nuovi decessi per Coronavirus, il numero giornaliero più basso da aprile, portando il numero totale dei decessi a 126.960. Il dato sembra confermare che nel Paese l’epidemia sta cominciando a ... Leggi su meteoweb.eu

Per decidere la chiusura di tutto l'edificio occorre considerare il livello di circolazione del virus all'interno della comunità. La scelta spetta al Dipartimento di prevenzione dell'ASL Se un bambino ...

