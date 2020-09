Coronavirus Lazio, lieve aumento dei contagi: sempre alti i casi da rientro, ecco la situazione aggiornata con la mappa Comune per Comune (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus Lazio, c’è un aumento dei casi nelle ultime 24 ore. Mentre nel giorno precedente, su 11 mila tamponi effettuati, erano stati riscontrati 122 casi, nelle ultime 24 ore, su “solo” 10 mila tamponi effettuati sono stati registrati 159 casi, con aumento non solo oggettivo, ma soprattutto percentuale. Di questi, 119 sono stati registrati a Roma. Si conferma la prevalenza dei casi di rientro, specificati nelle singole Asl. CONTROLLA QUI LA situazione NEL TUO Comune: Per visualizzare la cartina per Comune aggiornata sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio, puoi fare click ... Leggi su ilcorrieredellacitta

