Coronavirus, l’arte mondiale si mobilita. Asta benefica a Pietrasanta (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Artisti internazionali per Pietrasanta. La città ha invitato i tanti artisti che lavorano e vivono nella Piccola Atene, riconosciuta come centro mondiale per lavorazione artistica del marmo e del bronzo, a donare un’opera per aiutare chi è in difficoltà a causa del covid. All’appello hanno risposto in 28, tra i quali nomi importanti dell’arte internazionale, come Fernando Botero, Igor Mitoraj e Giuliano Vangi. Le opere saranno battute all’Asta sabato prossimo, 12 settembre (alle 19) da Sotheby’s. Il ricavato destinato all’Ospedale Versilia ed a situazioni di difficoltà a causa della pandemia. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pietrasanta. Oltre a quelle dei tre artisti già citati, saranno presenti opere di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

