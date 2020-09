Coronavirus: la Francia verso la riduzione della quarantena da 14 a 7 giorni, “dopo una settimana la contagiosità è debole” (Di martedì 8 settembre 2020) In Francia il consiglio scientifico ha dato il via libera alla riduzione da 14 a 7 giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al Coronavirus: lo ha annunciato il Ministro della Salute, Olivier Véran. La decisione verrà adottata formalmente nei prossimi giorni, in occasione del “Consiglio di Difesa di venerdì“, cosa che “ci darà un po’ di tempo per consultare altri esperti sull’attuazione della misura“, ha precisato il ministro su France Inter. “Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone. In seguito la contagiosità diminuisce in modo ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia altri 7 dipartimenti dichiarati 'zone rosse' #francia - Corriere : La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni - Corriere : La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni - r_e_b_u_s_ : RT @Libero_official: #Coronavirus, la controversa decisione della #Francia: quarantena dimezzata nel bel mezzo del boom di contagi https:/… - polveredystelle : RT @a_meluzzi: Google News - Coronavirus, la Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni -