Coronavirus, la Francia verso la riduzione della quarantena a 7 giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Il Consiglio scientifico istituito dal governo francese ha espresso un parere «favorevole» alla proposta di abbreviare a 7 giorni il periodo di isolamento delle persone risultate positive al Coronavirus... Leggi su feedpress.me

