Coronavirus, la Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Per il Consiglio scientifico «si è più contagiosi nei primi cinque giorni» dall’apparizione dei sintomi o dalla positività del tampone,. La decisione verrà adottata venerdì Leggi su corriere

Internazionale : In Francia aumentano le zone rosse e le altre notizie sul virus. - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia altri 7 dipartimenti dichiarati 'zone rosse' #francia - Corriere : La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni - CasioSanchez : RT @Corriere: La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La Francia decide di ridurre la quarantena a sette giorni -

Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus. L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute, Olivier ...ROMA - Sale ancora l’allerta Covid in Europa con Francia, Regno Unito e Spagna che registrano dati a livelli tali da far temere un autunno ancora peggiore rispetto ai timori di inizio estate. Nel mond ...