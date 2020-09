Coronavirus Italia, primo bambino positivo al covid-19 in un asilo. (Di martedì 8 settembre 2020) La scuola dell'infanzia, per i piccoli tra i 6 mesi e i tre anni, è ripartita in Trentino, e si è già verificato il primo caso di positività in aula. Un bambino è risultato positivo al covid in un asilo nido della provincia. Martedì scorso è ricominciata l'attività didattica anche alla scuola «Il Bucaneve» di Pergine Valsugana, in via Dolomiti, gestita dalla cooperativa Città Futura. Il bimbo risultato positivo al Coronavirus ha due anni. Sembra però difficile che possa aver contratto il virus durante i primi quattro giorni di frequentazione della struttura. Secondo la coordinatrice Elisabetta Libardi la scuola rispetta perfettamente tutte le misure anti ... Leggi su howtodofor

