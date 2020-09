Coronavirus: iniziata in Veneto la sperimentazione del vaccino italiano (Di martedì 8 settembre 2020) Al via in Veneto, all’ospedale di Verona, la sperimentazione del vaccino italiano anti-Coronavirus con l’inoculazione sui primi 6 volontari.Le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2 erano state somministrate ad altri volontari mercoledì scorso a Roma allo Spallanzani. La sperimentazione è guidata dal Centro di ricerche cliniche dell’Ospedale Borgo Roma di Verona, nell’ambito della collaborazione avviata dall’Università di Verona con lo Spallanzani.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

VittorioSgarbi : 'Purtroppo, da quando è iniziata la pandemia, il coronavirus è diventato un'arma politica… Per una certa parte pol… - discoradioIT : ?? #coronavirus: in #Veneto iniziata la sperimentazione del #vaccino su 6 volontari - paolotaioli : RT @larenait: Prima pagina di martedì 8 settembre 2020 #Larenaoggi - gidal : RT @larenait: Prima pagina di martedì 8 settembre 2020 #Larenaoggi - larenait : Prima pagina di martedì 8 settembre 2020 #Larenaoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniziata Coronavirus: iniziata in Veneto la sperimentazione del vaccino italiano Meteo Web Coronavirus, i dati di lunedì 7 settembre: +19 positivi a Monza e in Brianza, sono 6.300 in provincia

L’aggiornamento di lunedì 7 settembre 2020 sull’emergenza coronavirus: +19 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, +109 in Lombardia, +1.108 in Italia. Sono +19 i nuovi positivi nella pro ...

Viterbo: Mini Festival di Viterbo Young Talents

Una serata che è iniziata liricamente, con grandi classici italiani e stranieri, che ha virato nel pop e nell’indie ed è finita anche con sfumature rock: si è trattato del “Mini Festival di Viterbo Yo ...

L’aggiornamento di lunedì 7 settembre 2020 sull’emergenza coronavirus: +19 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, +109 in Lombardia, +1.108 in Italia. Sono +19 i nuovi positivi nella pro ...Una serata che è iniziata liricamente, con grandi classici italiani e stranieri, che ha virato nel pop e nell’indie ed è finita anche con sfumature rock: si è trattato del “Mini Festival di Viterbo Yo ...