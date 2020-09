Coronavirus, in Veneto via alla sperimentazione del vaccino sui primi sei volontari (Di martedì 8 settembre 2020) commenta E' iniziata all'ospedale di Verona la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano anti-Covid con l'inoculazione sui primi sei volontari. Si va da uno studente 18enne a un medico di 54 anni,... Leggi su tgcom24.mediaset

