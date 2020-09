Coronavirus, in Veneto iniziata la sperimentazione del vaccino (Di martedì 8 settembre 2020) È iniziata oggi in Veneto, al policlinico di Borgo Roma a Verona la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus. Il vaccino è stato somministrato a un gruppo di sei volontari sotto la supervisione del dottor Stefano Milleri, direttore del Centro ricerce cliniche. Si tratta del vaccino prodotto e brevettato dalla società ReiThera di Roma per cui sono già iniziate le sperimentazioni all'Istituto Spallanzani di Roma. "Il vaccino - ha affermato Milleri - ha superato i test preclinici, effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta e il buon profilo di sicurezza, ottenendo successivamente l'approvazione della fase Uno della ... Leggi su agi

