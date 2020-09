Coronavirus, in Veneto comincia la sperimentazione del vaccino italiano (Di martedì 8 settembre 2020) Nei giorni scorsi, a Roma e a Verona, è cominciata la fase 1 di sperimentazione del vaccino italiano per il Coronavirus. Nei giorni scorsi è cominciata, all’ospedale di Verona Borgo Roma, la prima fase di sperimentazione per il vaccino italiano anti-covid. Per questo primo esperimento il vaccino è stato inoculato in sei volontari. I soggetti … Leggi su viagginews

