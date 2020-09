Coronavirus in Lombardia, 271 contagiati e due decessi in un giorno. A Milano 43 nuovi positivi (Di martedì 8 settembre 2020) Con 20.781 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi in Lombardia sono 271 e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,3%, in leggero aumento rispetto all'... Leggi su leggo

