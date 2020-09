Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 8 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino dell’8 settembre Ritorna a risalire la curva dei contagi insieme ai tamponi. Sono 1.370 i positivi nelle ultime 24 ore su oltre 92mila test (lunedì erano stati 52mila). Da registrare una crescita sopra i 200 casi di Lombardia (+271) e Campania (+249). Nessuna regione non ha registrato contagi. Sono 10 i decessi mentre aumenta leggermente la pressione sui ... Leggi su newsmondo

