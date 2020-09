Coronavirus in Campania, i dati del 7 settembre: 249 nuovi positivi (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 7 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 249 nuovi positivi su 7.900 tamponi effettuati. Sono 249 i casi positivi oggi in Campania, su 7.900 tamponi eseguiti. Lo ha reso noto l’Unita’ di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19. … Leggi su 2anews

