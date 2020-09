Coronavirus, il viceministro Sileri: “Con le evidenze scientifiche ridurremo la quarantena” (Di martedì 8 settembre 2020) “Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di 14 giorni“. Lo ha detto all’ANSA il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in riferimento all’eventuale riduzione del periodo di quarantena da 14 a 7 giorni come stanno valutando alcuni Paesi europei.L'articolo Coronavirus, il viceministro Sileri: “Con le evidenze scientifiche ridurremo la quarantena” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, viceministro Mauri: «Se le cose vanno male si cercherà di chiudere localmente

ROMA – “Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di 14 giorni”. Lo ha detto all’Ansa il vicemin ...

