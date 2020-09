Coronavirus, il professor Zangrillo: “Per Berlusconi quadro in costante miglioramento” (Di martedì 8 settembre 2020) “Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti“.E’ quanto si legge nel bollettino firmato dal dottor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele dopo aver contratto il Coronavirus.L'articolo Coronavirus, il professor Zangrillo: “Per Berlusconi quadro in costante miglioramento” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

