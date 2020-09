Coronavirus, il ministro Azzolina alle scuole: “Trovare soluzioni per le mense” (Di martedì 8 settembre 2020) “Nei Protocolli di sicurezza, così come nel Piano per la ripartenza e nella ripartizione dell’organico massima priorità è stata assicurata alle esigenze delle alunne e degli alunni più piccoli, quelli dell’infanzia e della primaria, che più hanno sofferto il periodo della chiusura delle aule”. Lo ha detto in Senato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina la quale ha precisato che “La refezione scolastica, la ricreazione e tutti i momenti di pausa dall’attività didattica, sono momenti assolutamente importanti per lo sviluppo del ruolo sociale, di valorizzazione e di crescita di ogni alunno. alle scuole è stata per questo raccomandata la massima cura nel cercare e trovare apposite soluzioni, le più ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - SenatoStampa : #Coronavirus. In Aula, comunicazioni Ministro della salute @robersperanza su contenuto provvedimenti attuazione mis… - vocedelpatriota : Coronavirus: Delmastro (FdI), Lamorgese ministro per caso - rosdefilippis : RT @GenCar5: Facile dire @azzolinalucia 'peggior ministro della storia'. Mai stato così facile per #Salvini fare opposizione come al tempo… -