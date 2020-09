Coronavirus, i dati – 1.370 nuovi casi e dieci morti in 24 ore. Oltre 92mila tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Sono stati 1.370 i nuovi casi di Coronavirus rintracciati nelle ultime 24 ore su Oltre 92mila tamponi processati. Altri dieci malati sono deceduti. Le persone attualmente positive sono 33.789, di queste 31.886 sono in isolamento domiciliare. In 1.760 (+41) necessitano invece di ricovero in ospedale e 143 malati (+1) si trovano in terapia intensiva. Lo scorso martedì l’incremento di contagiati era stato di 978 positivi con 81mila test. Ieri invece i nuovi contagi erano stati 1.108 su 52.553 tamponi. L'articolo Coronavirus, i dati – 1.370 nuovi casi e dieci morti in 24 ore. Oltre 92mila ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Negli Usa il numero dei decessi per coronavirus ha superato quota 189 mila, mentre i casi sfiorano i 6,3 milioni. E… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - AlessLongo : 5,4 mln di download e ora 7 focolai bloccati grazie a Immuni (erano 4 due settimane fa). I nuovi dati e l'update de… - antoioime : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #8Settembre Casi +1.370 (280.153 +0,49%) Guariti +563 (210.801 +0,27%) Deceduti +10 (35.563… - GiordanoBattini : RT @Corriere: L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze -