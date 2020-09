Coronavirus, Campania prima in Italia per numero di nuovi casi registrati in un giorno (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus, Campania prima in Italia per numero di nuovi casi Stando ai dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, la Campania è la prima regione d’Italia per numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in 24 ore: 218 in un giorno, e cioè un quinto del totale di 1.108 contagi complessivi rilevati ieri, lunedì 7 settembre. Un bilancio che corrisponde al doppio dei casi emersi in Lombardia, che in un giorno ha calcolato 109 persone positive al Covid. Dopo la Regione Campania, si ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,8% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - LaTorre1905 : Case di cura possono fare test a dipendenti, operatori e degenti #Campania #CaseDiCura #Coronavirus #Napoli… - fapacli : ANCHE IN CAMPANIA OBBLIGO DI VACCINAZIONE La decisione è stata presa per poter meglio gestire l'emergenza del… -