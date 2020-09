Coronavirus, bollettino dell'8 settembre: impennata di casi in Sicilia (+84), 1370 nuovi contagiati in Italia (Di martedì 8 settembre 2020) È di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All’aumento dei contagiati è... Leggi su feedpress.me

