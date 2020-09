Coronavirus, bollettino 8 settembre: contagi in aumento, e lunedì le scuole (Di martedì 8 settembre 2020) I nuovi numeri del Coronavirus in Italia con il bolletrtino diramato dal Ministero della Salute. E lunedì dovrebbero riaprire le scuole. (Photo by Omar Marques/Getty Images)Lunedì dovrebbero riaprire le scuole e il ministro Azzolina annuncia: “Durante l’anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza. I test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo”. I numeri dell’8 settembre in Italia 1370 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 10 i decessi Le Regioni che hanno registrato più incrementi sono state Lombardia (+271), Campania (+249), Puglia (+143), Lazio (+129) e Veneto (+105). Stabile a 143 (+1) il dato delle ... Leggi su chenews

