Coronavirus, bollettino 8 settembre 2020: +1.370 nuovi casi, 10 morti, 92.403 tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo quanto emerge dal bollettino di oggi della Protezione Civile con i dati elaborati dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia i nuovi casi sono in leggero aumento perché si passa dai +1.108 di ieri ai +1.370 di oggi a fronte però di 92.403 tamponi, ossia molti di più di ieri quando erano stati "solo" 52.553. Il numero delle vittime nelle ultime 24 ore è stato di dieci che fa salire il totale a 35.563, mentre i casi totali arrivano a 280.153 dall'inizio della pandemia. Il totale dei tamponi è di 9.364.213. Le persone attualmente positive sono 33.789, di cui 1.760 ricoverate con sintomi, +41 rispetto a ieri, e 143 sono in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri), mentre 31.886 ... Leggi su blogo

SkyTG24 : Coronavirus Italia: news. Misure fino al 7 ottobre. Chiusi stadi e discoteche. LIVE - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 settembre, il conto torna a salire: 1.370 nuovi casi. I morti sono 10 [a cura… - Corriere : In Italia 1.370 nuovi casi e 10 morti. I tamponi sono oltre 92mila - AmyLouiseMarin1 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 8 settembre, il conto torna a salire: 1.370 nuovi casi. I morti sono 10 - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, il bollettino dell'8 settembre: 271 nuovi contagiati, due morti -