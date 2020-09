Coronavirus, bollettino: 10 morti e 1.370 nuovi contagi in Italia, oggi 8 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Le cifre impressionano. E’ di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All’aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a … Leggi su firenzepost

