Coronavirus, Berlusconi dal San Raffaele: “Malattia infernale, la mia carica virale è record. Ce la sto mettendo tutta” (Di martedì 8 settembre 2020) La curva dei contagi da Coronavirus è in graduale ma preoccupante risalita in Italia.Un trend numericamente contenuto se paragonato a quello drammatico di qualche mese fa, ma nuovamente in costante ascesa a causa dell'insorgere di vari focolai in ogni area della Nazione. il Covid-19 ha colpito anche l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo gli anni pluridecorati in qualità di patron del Milan, con il club rossonero capace di dominare la scena su scala mondiale, l'affascinante e romantica scommessa Monza, di concerto con lo storico braccio destro, Adriano Galliani. La società brianzola, dopo aver vinto il campionato di Serie C ed essere approdata nel torneo cadetto, coltiva ambizioni di vertice anche nella ... Leggi su mediagol

