Coronavirus, Bassetti: «Anche l’Italia valuti l’accorciamento del periodo di quarantena, altrimenti si blocca il Paese» (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembreAnche l’Italia dovrebbe valutare la riduzione dei giorni di quarantena. A dirlo è il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. «È ragionevole pensare a un cambiamento del periodo di quarantena» con una riduzione da 14 a sette giorni, in mancanza di sintomi da Coronavirus, «per non bloccare un Paese intero». Bassetti, interpellato dall’agenzia Ansa in merito all’ipotesi di abbassare il numero di giorni che si sta valutando in alcuni Paesi europei, Francia in primis, spiega: «La maggioranza delle persone manifesta sintomi in ... Leggi su open.online

VittorioSgarbi : 'Purtroppo, da quando è iniziata la pandemia, il coronavirus è diventato un'arma politica… Per una certa parte pol… - La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Chi si è reinfettato lo ha fatto in maniera molto più blanda, cerc… - Open_gol : Coronavirus, Bassetti: «Anche l’Italia valuti l’accorciamento del periodo di quarantena, altrimenti si blocca il Pa… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Chi si è reinfettato lo ha fatto in maniera molto più blanda, cerchiamo di non… - occhio_notizie : #Coronavirus, infettivologo Bassetti: 'Ragionevole accorciare la quarantena' -