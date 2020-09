Coronavirus, bambino positivo al nido. È il primo caso in Italia: cosa succede a maestre e compagni di classe (Di martedì 8 settembre 2020) “Un nuovo contagio da Corona Virus. Si tratta di un bambino risultato positivo dopo un controllo in ospedale. Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che sono inseriti nella stessa sezione dell’asilo nido che aveva frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì”. Con un lungo post du Facebook il sindaco di Pergine Valsugana, comune Italiano della provincia di Trento, ha comunicato il primo caso di positività al covid 19 in un asilo Italiano. L’episodio si è verificato in uno dei tre nidi gestiti dalla cooperativa “Città Futura”, che in questo accoglie 66 bambini.



"Le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo ...

