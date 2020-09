Coronavirus, 78 positivi in un'azienda della provincia di Bari (Di martedì 8 settembre 2020) POLIGNANO A MARE, Bari, - In un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 contagi da Coronavirus tra i dipendenti. Dopo la ... Leggi su corrieredellosport

you_trend : ?? #Coronavirus, 07/09/20 • Attualmente positivi: 32.993 • Deceduti: 35.553 (+12, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 210.23… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - DiMarzio : #ManchesterCity, due positivi al #coronavirus: si tratta di Mahrez e Laporte - AlMazza64 : RT @fanpage: Nuovo #focolaio in un'azienda di Polignano a Mare, 78 contagiati - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 78 positivi in un'azienda ortofrutticola nel Barese #coronavirusitalia -