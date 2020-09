Coronavirus, 15 nuovi contagiati: tra loro anche una persona tornata dalla Germania (Di martedì 8 settembre 2020) Sono 15 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Gores, oggi 8 settembre 2020. Sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso ... Leggi su anconatoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nuovi casi in calo (1.108) e altri 12 morti #coronavirus - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - AlessLongo : 5,4 mln di download e ora 7 focolai bloccati grazie a Immuni (erano 4 due settimane fa). I nuovi dati e l'update de… - danieledv79 : RT @LaStampa: Salgono a 4.152 i decessi causati dal coronavirus in Piemonte dall’inizio della pandemia. - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 settembre, il conto torna a salire: 1.370 nuovi casi. I morti sono 10 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus Toscana: 59 nuovi positivi, quasi 6mila tamponi in un giorno / LIVE LA NAZIONE Covid-19, nell’Isola altri 51 nuovi casi. Aumentano i ricoverati in ospedale

Ci sono 51 nuovi casi di coronavirus in Sardegna: questo è il dato riportato nell’ultimo bollettino emanato dell’Unità di crisi regionale in cui non è ancora riportato il decesso avvenuto a Sassari ...

Coronavirus, bollettino dell'8 settembre: impennata di casi in Sicilia (+84), 1370 nuovi contagiati in Italia

È di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All’aumento dei contagiati è cor ...

